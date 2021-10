VOLAVANO IN SAREDEGNA

A bordo dell'aereo c'erano il magnate Dan Petrescu, 68 anni, pilota e proprietario del velivolo, cittadino romeno e tedesco; la moglie Regina Petrescu Balzat, 65 anni; il figlio Dan Stefan, 30 anni, nato a Monaco e con doppia cittadinanza anche lui, romena e tedesca; Julien Brossard, 36 anni, amico canadese del figlio. E poi l'italiano Filippo Nascimbene (foto), pavese ma residente a Milano, 33 anni, manager; la moglie Claire Alexandrescou, 34 anni, manager pubblicitaria; il loro figlio Raphael, 1 anno. E la madre di lei, Miruna Lozinschi, 65 anni, romena con cittadinanza francese.

Dan Petrescu era considerato uno degli uomini più ricchi della Romania. Era tornato in patria nel 1989, alla caduta del regime di Ceausescu, e aveva iniziato a investire nel mercato automobilistico e soprattutto in quello immobiliare. Aveva vaste aree e numerosi edifici che iniziò a vendere alle grandi catene commerciali come Metro e Real, accumulando un patrimonio stimato in 3 miliardi di euro, al punto che il suo amico Ion Tiriac lo ha spesso definito «l'uomo più ricco della Romania». «Miliardario ombra» un'altra delle definizioni. Petrescu era un uomo d'affari riservato, schivo e molto poco amante dei riflettori. L'aereo era stato acquistato nel 2015 da Petrescu insieme a Vova Cohn, ex azionista della squadra di calcio della Dinamo Bucarest.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA