Vola Campione, anche in cielo batterai la forza di gravità

Vola Kobe. Come hai sempre fatto. Vincendo la gravità, galleggiando sugli avversari, realizzando canestri impossibili per far capire a tutti che eri e sarai oltre. Nella storia, nella leggenda. Un predestinato, da quando papà Joe e mamma Pamela ti hanno messo una palla in mano. Parlavi italiano, figlio degli Usa ma cresciuto nella nostra terra, seguendo un genitore che dopo la Nba aveva scelto l'Italia per chiudere la carriera. Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Qui, sui nostri parquet, hai preso la palla in mano, per cambiare il basket. Un All Star Game al PalaEur, tu bimbo che tra un tempo e l'altro tiri a un canestro. C'ero anche io tra quelle 10.000 persone impazzite per quel peperino dai capelli ricci. Un bambino che diventa uomo così presto da saltare gli anni del college per scrivere la storia della Nba in cui sei entrato a 18 anni. Lo hai fatto passando sul tappeto rosso della gloria, vincendo, andando a scrivere la storia dei Lakers, della Nazionale Usa, del basket. Titoli, cadute e resurrezioni. E un addio straziante dal campo, con una lettera che strappò lacrime a tutti. Niente a confronto di quelle che piangiamo oggi. Vola e schiaccia ancora Kobe. Nel cielo, con il tuo sorriso.

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

