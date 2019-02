«Voglio un Milan forte come Hulk»

Luca Uccello

MILANO - «Veniamo da un momento brillante, è vero, ma all'Olimpico ci giochiamo il primo tempo della semifinale. Dobbiamo giocarla con grande umiltà». Parole di Rino Gattuso che non si sente favorito nonostante la classifica di oggi. «In questo momento è facile parlare bene del Milan, stanno arrivando i risultati, ma la strada è lunga».

E poi «i complimenti vanno fatti ai miei ragazzi. Io sto dando meno sicuramente di quello che stanno dando ora loro in campo». Per i primi 90 minuti (i prossimi si giocheranno si giocheranno a San Siro il prossimo 24 aprile) «c'è grandissimo rispetto della Lazio, sappiamo di avere una partita difficile da affrontare, ma ce la giocheremo sicuramente».

L'entusiasmo è merito di Piatek e Paquetà? «Stanno facendo bene ma tutta squadra sta girando: siamo contenti che ci sia entusiasmo fra i nostri tifosi e dobbiamo essere bravi a mantenerlo con risultati positivi, poi vedremo dove arriveremo». Se potesse il suo Milan dovrebbe assomigliare a qualche supereroe del passato. «Da bambino - svela Gattuso - mi piaceva l'Incredibile Hulk, che diventava verde quando si arrabbiava. Mi piaceva tanto, era un atleta. Un altro cartone animato che seguiva tantissimo è l'Uomo Tigre». Formazione che vince non si cambia e anche a Roma, Lucas Biglia resterà a guardare . «Bakayoko e i centrocampisti che giocano lo fanno in un modo incredibile, ma lui dev'essere un valore aggiunto. È importante che si faccia trovare pronto, ci deve dare qualcosa anche quando parte dalla panchina. È un leader importante».

