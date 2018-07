Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Voglio fare chiarezza. Da ieri Roma è oggetto di una pressione enorme nata dalla richiesta dell'assessore regionale all'Ambiente di individuare a Roma una nuova discarica. Noi su questo punto non cediamo. Noi le discariche non le vogliamo. Siamo invece ben disponibili a ragionare su impianti di servizio con tecnologie avanzate per trattare l'indifferenziato che la stessa città produce, così da rispondere in autosufficienza ai problemi della città». Così l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari su Facebook. «Accanto ai progetti di raccolta differenziata che stiamo estendendo in tutta la città, stiamo anche lavorando per rispondere ai quei disagi che sono causati da un modello sbagliato messo in piedi da quelli che oggi ci attaccano», conclude.Ma il Pd rincara la dose. «Siamo preoccupati per Roma, l'emergenza rifiuti è ormai alle porte. Dalle notizie che abbiamo già dalla prossima settimana Roma sarà in serie difficoltà. Si è pressoché esaurita la gara bandita dalla precedente Amministrazione per spedire in Austria e in Germania 70mila tonnellate l'anno di rifiuti indifferenziati. L'ultimo treno è in partenza da Roma (smistamento Salario) con destinazione Germania. Tutto questo mentre Sindaca e assessori continuano a fare un assurdo braccio di ferro con la Regione Lazio sugli impianti di compostaggio, quando il problema serio per Roma è lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati», così in una nota i consiglieri del gruppo capitolino del Partito Democratico Antongiulio Pelonzi, Valeria Baglio e Ilaria Piccolo.Replica dell'Ama: «Abbiamo sottoscritto accordi ponte con impianti terzi per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti e scarti di lavorazione. Per la cosiddetta frazione organica stabilizzata gli accordi garantiscono la continuità dei servizi fino alla fine del 2018».