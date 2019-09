«Vogliamo fare lo stesso a Casal Palocco»

La richiesta di videosorveglianza, rigorosamente a costo zero per il Campidoglio, è stata avanzata anche dal Consorzio Casal Palocco. Ma lì tutto tace, il municipio deve aver dimenticato la richiesta in un cassetto visto che risale a due anni fa.

«Evidentemente a Roma ci sono figli e figliastri - denuncia Fabio Pulidori, presidente del Consorzio Casal Palocco - sono felice per Cortina d'Ampezzo, ma vorrei che avvenisse lo stesso anche da noi. Abbiamo realizzato da due anni un progetto per un sistema di videosorveglianza anche per sostenere il lavoro dei carabinieri di zona. Si tratterebbe di uno strumento di prevenzione e di investigazione. Ovviamente abbiamo previsto tutto con fondi stanziati dei consorziati: si tratta di installare 48 telecamere in 13 punti chiave per riprendere le immagini e le targhe delle auto. Tutto finanziato dal Consorzio, con l'approvazione del Garante della privacy: non avremmo accesso alle immagini che resteranno invece a disposizione solo delle forze dell'ordine e della magistratura». Sembra essere tutto pronto, che cosa manca? «L'approvazione da parte del municipio - spiega Pulidori - perché le telecamere saranno installate su aree del municipio. Che cosa dobbiamo spettare ancora?».(L. Loi.)

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

