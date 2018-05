Voglia di cambiare (pelle)

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Parte il conto alla rovescia per l'estate e la prova costume porta con sé buoni propositi e necessità di agire con diete, sport e trattamenti. Il nemico è la cellulite. Per combatterla ci vogliono pazienza, costanza e un mix di buone abitudini, sia nello stile di vita che nella routine beauty.Comfort Zone ha creato Active Booster della linea Body Active, ricco di caffeina e carnicina, due ingredienti fondamentali nella lotta alla buccia d'arancia. Particolarità della linea è la sinergia con lo sport: Body Active è infatti stata pensata per essere stesa prima dell'attività fisica: si tratta di un trattamento intensivo ad azione termogenica che si attiva proprio grazie al movimento.Sul fronte anticellulite torna anche un best seller 2017 Clarins. Si tratta di Body Fit, formulazione che sfrutta le proprietà dell'estratto di foglie di cotogno, ingrediente che, in sinergia con la menta acquatica e l'estratto di scabiosa, stimola l'azione di eliminazione dei grassi garantendo energia continua al metabolismo.Riduce e snellisce il Booster Snellente Corpo ReduXcell di Bionike. La sua azione (su cosce, pancia, glutei, gambe e braccia) permette non solo di eliminare i grassi già stoccati ma anche di prevenire la comparsa di nuovi accumuli.Tonifica e migliora la silhouette e la qualità della pelle Body Slim-Trattamento Snellente Globale di Lierac. Il complesso Morpho 4D, composto anche da caffeina attiva, aiuta a destoccare, tonificare e levigare la pelle grazie alla riattivazione del metabolismo cellulare. (A.Vil.)riproduzione riservata ®