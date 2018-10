VOGLIA DI BIO

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoLa campagna e i suoi contadini conquistano Roma, prendendosi la scena al Circo Massimo dove oggi apre i battenti il Villaggio della Coldiretti #stocoicontadini. Una tre giorni da grandi numeri che vedrà un campo espositivo da 80mila metri quadrati in cui provare con mano l'attività delle aziende agricole e i loro prodotti. Protagonisti della scena saranno trattori, agrichef in sella ad asini e cavalli, i falconieri, la stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline. Con tanto di capanna dei pastori e fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l'uva, a impastare il pane o a fare l'orto.#Stocoicontadini farà conoscere il vero gusto del made in Italy, con i formaggi, i salumi, la frutta e gli ortaggi dimenticati, dai fagioli del Purgatorio di Gradoli alla patata Cojonaria del Friuli, dalla pera Angelica di Serrungarina al barattiere, dal formaggio Conciato Romano ancora prodotto in anfore al formaggio Ainuzzi, plasmato in forme di animali come cervi, daini e capre e strettamente legato alle tradizioni religiose di Agrigento e molti altri. E ancora saranno disponibili le degustazioni guidate dei vini nelle enoteche, dell'olio nell'oleoteca e di birre agricole, ma anche la possibilità di assistere alla trasformazione delle olive in olio extravergine, del grano in focaccia e dell'orzo in birra o di seguire le lezioni di agrocosmesi con i trucchi di bellezza di una volta. Uno spazio ad hoc sarà dedicato al più grande mercato a chilometri zero con Campagna Amica dove sarà possibile acquistare direttamente dagli produttori provenienti da tutta Italia veri e propri souvenir del gusto, con aree dedicate alla solidarietà per i più deboli. Sarà inoltre svelato il mistero e il fascino degli antichi mestieri all'opera come intagliatori, lanai, cappellai e ceramisti. Parteciperanno all'evento anche i Vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini.