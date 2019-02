Vizi e virtù del prezioso felino di casa

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Il mio gatto è un mito di Gerald e Loretta Hausman. Gli autori descrivono ed elencano oltre 25 specie del prezioso animale: dal Certosino al Blu di Russia, dal comune Tigrato al raro Siamese, dal Giapponese a coda mozza al Rampuss giamaicano e via dicendo.Ognuno di loro possiede vizi e virtù assai particolari e sembra avere ben più di sette vite: dal gatto fantasma al gatto parlante, dal gatto vagabondo a quello esperto in arti marziali, dal gatto portafortuna al gatto lavoratore.Infatti a un occhio inesperto tutti i gatti possono sembrare molto simili tra loro, creature indocili e bizzarre che si aggirano nei nostri cortili, nelle nostre case e, molto spesso, nei nostri cuori. Ma niente di più sbagliato. Scrittori, poeti, storici e archeologi si sono scomodati a raccogliere miti, leggende, storie vere e notizie curiose che svelano l'infinita varietà del comportamento e della personalità dei domestici felini. Il gatto, creatura a un tempo solare e lunare, selvatica e casalinga, inafferrabile e fedele, è il misterioso animale che ha scelto l'uomo come confidente e amico, e non viceversa.(A.Ben.)riproduzione riservata ®