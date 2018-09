Vivere sette vite come fanno i gatti

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola L'uomo a ventiquattro zampe di Tom Cox. Questo bel romanzo è l'esilarante e a tratti disperato racconto di ciò che può succedere quando sei tra i gatti più particolari, intraprendenti, infidi ma adorabili del pianeta prendono possesso della sua vita. Il protagonista Tom si convince ad abbandonare i comfort della vita urbana per un'esistenza nomade e disagiata, ma istruttiva: quanti sono i modi per sbarazzarsi di topi, piccioni, lucertole e altri cadaveri trovati sullo zerbino?Qual è la prima frase in lingua umana mai pronunciata da un felino?Quanto amore e dispiaceri, quanta depressione, quanti peli volanti può sopportare un uomo prima di porsi la fatidica domanda: il mio gatto è veramente un genio del male? Tom, narra la sua movimentata vita e quella dei gatti che l'hanno attraversata.Una vita fatta di continui traslochi, di un rapporto strettissimo con la moglie Dee che condivide la sua passione, dei felini accolti insieme con mille sforzi per adattarsi alle loro esigenze.(A.Ben.)riproduzione riservata ®