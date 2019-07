Vittorio Emiliani

MUSEO MAXXI

Il giornalista e scrittore Vittorio Emiliani e il suo libro Roma capitale malamata, Matrona e ladrona, civilizzatrice e corruttrice. Introduce Pietro Barrera, intervengono l'autore e Fulvio Abbate. Ciclo Libri al Maxxi.

Via G. Reni 4a, ingresso libero fino ad esaur. posti, www.maxxi.art

Garden Night

ORTO BOTANICO

I volontari della Delegazione Giovani del FAI di Roma organizzano una serata speciale che festeggia l'inizio dell'estate con visite in notturna all'Orto botanico di Roma. A partire dalle 18.30 fino alle 20 di domani sarà possibile visitare il giardino, i suoi sentieri ricchi di vegetazione, le serre e un sorprendente angolo dedicato al Sol Levante.

L.go Cristina di Svezia 23a/24, 0668308756

www.fondoambiente.it

Corviale Urban Lab

GALLERIA IL MITREO

Decine di artisti daranno vita a spettacoli di teatro, circo e danza, concerti, mostre, proiezioni di corti, live painting, reading di poesie e walkabout aperti liberamente al pubblico. Tra gli ospiti i vincitori del David di Donatello Alessandro Di Gregorio, con il suo corto Frontiera, ed Edoardo Pesce, in veste di cantante. Tema centrale di questa edizione è quella della migrazione e dell'inclusione sociale, grazie anche alla presenza dello spettacolo Radio Ghetto e ai corti vincitori di MigrArti. Il progetto è diretto da Giuseppe Casa

Via M. Mazzacurati 61

oggi e domani, www.

corvialeurbanlab

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA