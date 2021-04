Vittoria Puccini: «Sono una donna in fuga che scappando riesce a ritrovare se stessa»

Donatella Aragozzini

Travestimenti, sparatorie, inseguimenti. È un action thriller in piena regola La fuggitiva, la serie in 4 puntate, diretta da Carlo Carlei e prodotta per RaiFiction e Compagnia Leone Cinematografica, al via il 5 aprile in prima serata su Rai1. La storia ruota intorno ad Arianna, interpretata da Vittoria Puccini, costretta alla fuga, insieme al figlioletto, quando il marito viene ucciso e tutti gli indizi portano la polizia a incriminarla dell'omicidio.

Inseguita da un'ispettrice (Pina Turco) e aiutata da un giornalista di cronaca locale che crede nella sua innocenza (Eugenio Mastrandrea), la donna si mette alla ricerca della verità, per dimostrare di essere vittima di un complotto, e fa perdere le proprie tracce con tecnica quasi militare, rivelando abilità acquisite nel suo tragico passato. Più di trent'anni prima, infatti, Arianna è scomparsa nel nulla in seguito ad una rapina nella quale la sua famiglia è stata sterminata, per poi riapparire dieci anni più tardi, al seguito di un gruppo di profughi scampati alla guerra in Bosnia: cosa è successo in quel frattempo è un mistero tutto da scoprire.

«Ho lavorato molto con le coreografie di combattimento e mi sono allenata con gli stuntmen, cercando una fisicità reattiva, veloce, istintiva racconta l'attrice, fresca di candidatura ai David di Donatello per 18 regali e ora sul set di una un'altra fiction per la Rai, Non mi lasciare, dove veste i panni di un vicequestore Poi mi sono divertita molto con i travestimenti: fuggendo Arianna cambia look e parrucca ogni volta per camuffarsi, per non essere riconosciuta, è sempre una donna diversa. È la storia di ricerca del sé all'interno di una serie ad alto tasso di spettacolarità».

Rispetto al suo personaggio, che «sa intuire dove è il pericolo, reagisce ed entra in un meccanismo di difesa», l'attrice confessa però di non avere lo stesso istinto: «tutte le volte che ho provato a controllare le cose, il controllo mi è sfuggito».

