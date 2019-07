Vittoria Golinelli

Torna in Tribunale a Milano chi faceva parte del pool Mani Pulite e torna chi, allora, scendeva in piazza per loro. Torna ad indossare la toga per qualche minuto anche Antonio Di Pietro, così come Gherardo Colombo. Insieme ai colleghi di un tempo, si alternano attorno al feretro di Francesco Borrelli, storico capo della procura negli anni di Tangentopoli, morto sabato scorso a 89 anni.

Del picchetto d'onore fanno parte anche il procuratore Francesco Greco, Piercamillo Davigo, Paolo Ielo e molti altri. Sulla bara è adagiata l'ultima toga, rossa con il collo di ermellino, indossata da Borrelli all'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2002, quando da procuratore generale lanciò il celebre appello a magistrati e cittadini: «Resistere, resistere, resistere». E sono in tanti quelli che hanno raccolto quelle parole e per tutta la mattina arrivano alla camera ardente a Palazzo di Giustizia. A salutare il direttore d'orchestra della procura, ci sono i colleghi incontrati in 44 anni di magistratura, gli avvocati che lo hanno fronteggiato in aula e perfino Sergio Cusani, l'imputato simbolo di Tangentopoli, che dopo il funerale stringe la mano al procuratore Greco.

L'esempio di Borrelli, che «sapeva fare il magistrato seguendo la Costituzione», per Gherardo Colombo è ancora attualissimo. «Sono finite le nostre indagini - dice con la voce incrinata dalla commozione - ma la corruzione in questo Paese c'è sempre». Il messaggio del capo del pool, però, resta. E quando il feretro esce da quella che per anni è stata la sua seconda casa, i magistrati, schierati sulle scale del Tribunale con indosso la toga, gli dedicano un ultimo, lunghissimo applauso.

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

