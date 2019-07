Vittoria Golinelli

«Ti ricordi di me?». Ha fatto in tempo a leggere il terrore negli occhi della ex moglie Deborah Ballesio, 40 anni, prima di ucciderla. Le ha sparato cinque colpi di pistola durante uno spettacolo di karaoke al ristorante del bagno Aquario a Savona. Domenico Massari, 54 anni, ha fatto fuoco tra la gente. Poi è fuggito ed è scattata la caccia all'uomo. Le forze dell'ordine stanno setacciando la Liguria e non solo. Gli investigatori hanno diffuso la foto di Massari, sperando che presto arrivino segnalazioni utili. Nel frattempo le ricerche che proseguono a tappeto. L'uomo è armato e pericoloso, dicono gli investigatori.

Oltre a Deborah, anche un'altra donna è stata ferita gravemente, mentre una ragazza e una bimba di 3 anni sono state colpite ma in modo non grave. La piccola ha riportato una lacero contusione al polpaccio, dopo che una scheggia del proiettile l'ha raggiunta solo di striscio.

Massari ha alle spalle una storia giudiziaria lunga e travagliata che rende l'omicidio nel locale savonese una tragedia annunciata. Ha dei precedenti per stalking nei confronti della ex moglie, con cui le tensioni erano all'ordine del giorno. Ed era stato arrestato nel 2015 per l'incendio doloso del Follia di Altare, circolo privato di lap dance gestito proprio da Deborah, andato distrutto nelle fiamme. In quell'occasione Massari era finito in carcere. È uscito un anno fa, più rabbioso di prima. A Deborah l'aveva giurata: ora ha compito la sua missione.

Dopo gli spari Massari si è dato alla fuga lungo la spiaggia: secondo i testimoni potrebbe essersi allontanato lungo il canale di un rio che scorre sotto l'Aurelia. Gli inquirenti hanno diffuso la sua foto nella speranza di ricevere segnalazioni. Al momento dell'omicidio indossava pantaloni, maglietta e un berretto da baseball.

L'ennesimo femminicidio ha scosso anche la politica. «Nonostante le condanne, nonostante le denunce della vittima, questo criminale era libero ha fatto notare Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia - se gli stalker non vengono tenuti in carcere, come possiamo chiedere alle donne di denunciarli, di fidarsi dello Stato?».

