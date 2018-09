VITTORIA DEI GENITORI

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoLa Franchetti resta dov'è: riaprirà le lezioni martedì, con un giorno di ritardo rispetto al calendario scolastico, per la messa in sicurezza. Lo ha deciso il Municipio 1 che, con i suoi tecnici, ha effettuato gli interventi necessari nella scuola di San Saba e ora non accetta trasferimenti in altre sedi. A voler spostare le 11 classi di scuola elementare, invece, era stata la preside Fiore intenzionata a portare i suoi ragazzi nella scuola Cattaneo, a Testaccio, che confina con lo storico campo della As Roma, ormai ridotto in una discarica a cielo aperto.Il motivo del braccio di ferro tra Municipio e preside è legato alle criticità statiche dei pavimenti di tre aule del piano rialzato, rilevate nel mese di luglio scorso dai tecnici del Simu, il dipartimento alla Manutenzione urbana del Campidoglio, che hanno effettuato le verifiche sulla vulnerabilità sismica. In poco più di un mese i tecnici hanno messo in sicurezza le aule per arrivare puntuali a settembre, per il primo giorno di scuola, anche grazie ad una convenzione con il dipartimento di Ingegneria di Roma Tre. I lavori sono stati fatti, con una spesa di 30mila euro per puntellare le aule coinvolte e coprire tutto con il carton gesso. E così per il Municipio 1 non serve traslocare, mentre la preside è convinta del contrario. Le famiglie spingono per restare dove sono anche per evitare cambiamenti che potrebbero confondere i bambini e provocare disagi anche negli spostamenti. Quel che più conta di più però, oggi, è la sicurezza nell'edificio scolastico.«Il trasferimento delle 11 classi della Franchetti nell'edificio della Cattaneo spiega l'assessore alla scuola del municipio 1, Giovanni Figà Talamanca - non è necessario. Abbiamo incontrato la preside e le famiglie, abbiamo fissato un incontro con tutte le parti per lunedì mattina a scuola, dove saranno presenti anche i tecnici del Simu. Con la presa d'atto, informiamo le famiglie e attestiamo alla preside l'avvenuta messa in sicurezza, ci prendiamo la responsabilità della decisione perché sappiamo che l'edificio è sicuro». Lunedì mattina a scuola, sull'Aventino, ci saranno solo le 4 classi di materna comunale, su cui decide il municipio, le 11 classe dei più grandicelli inizieranno lunedì. Hanno anche guadagnato un giorno di vacanza in più.