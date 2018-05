Viterbo, verdi e contenti

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniSecondo ciak per Verdi e Contenti, la mostra-mercato florovivaistica che, domani e domenica, aprirà al pubblico le porte dell'orto botanico Rambelli, a Viterbo. Grazie alla partecipazione di numerosi produttori e vivaisti, in esposizione arriveranno oltre centocinquanta specie di peperoncini, piante rare, officinali, aromatiche, fiorite, mellifere, carnivore, succulente, da agrumi e da collezione, tropicali e subtropicali. E ancora camelie, tillandsie, rose antiche, hydrangee, magnolie, rampicanti, bulbi, semi di antiche varietà, cactus, olivi, ortaggi ed erbee spontanee. Per fare shopping, spazio anche all'artigianato con oggettistica in ferro e ceramiche decorate a mano, articoli imbottiti con piante officinali e pula di farro, attrezzi, anfore, vasi, foulard in fibra di bamboo e cappelli in paglia e tessuti naturali. In programma anche visite guidate all'orto botanico, incontri sulla biodiversità, giochi, laboratori per bambini e improvvisazioni jazz (info 3339522700, www.verdiecontenti.it).