Vitalizi, tremano 2.600 ex onorevoli

La battaglia pentastellata sul taglio ai vitalizi promette di subire un'accelerazione e l'allarme fra gli ex onorevoli cresce. «Lo faremo subito, togliendo i privilegi agli ex parlamentari - promette il vicepremier Luigi Di Maio -. Poi loro facciano tutti i ricorsi che vogliono, ma la delibera c'è».I vitalizi sono rimasti solo per i vecchi onorevoli poiché, già dal 2012 sono stati abrogati per i deputati in carica. Ma sono più di 2.600 gli ex che percepiscono assegni mensili abbastanza corposi: da Ciriaco De Mita agli ex presidenti della Camera Gianfranco Fini e Fausto Bertinotti, il sempreverde Massimo D'Alema. Molti non sono neanche politici di professione: nell'elenco figurano vip, ex magistrati, giornalisti prestati alla politica per qualche anno. Come la pornostar Cicciolina, eletta con i radicali nel 1987, l'attrice Ombretta Colli, il cantante Gino Paoli. Per lo più gli assegni si attestano fra i 3 mila e i 5 mila euro. Ora i 5Stelle intendono attuare il loro piano «senza propositi di vendetta». L'obiettivo è trasformare in pensioni calcolate con metodo contributivo sia i vitalizi degli ex parlamentari sia la parte maturata fino al 2012 dai parlamentari in carica. Il risparmio per le casse di Camera e Senato sarebbe di 76 milioni all'anno (oggi se ne spendono 193).