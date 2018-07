Vitalizi tagliati alla Camera, M5s esulta

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniFesta in piazza con palloncini e champagne per il Movimento 5Stelle che saluta così l'approvazione da parte dell'ufficio di presidenza della Camera della delibera sul taglio ai vitalizi degli ex parlamentari. Gli assegni percepiti verranno ricalcolati applicando il metodo contributivo, facendo risparmiare 40 milioni l'anno. «Un giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni - esulta Luigi Di Maio mentre sui social spopola l'hashtag #byebyevitalizi - il prossimo passo sarà l'abolizione delle pensioni d'oro». Ma gli oltre 1200 ex parlamentari interessati dal taglio annunciano ricorsi alla Consulta, convinti che la delibera sia incostituzionale. Il presidente della Camera Roberto Fico, che ha fortemente voluto la delibera, fa spallucce: «Non temo i rilievi costituzionali. Poniamo fine a una grande ingiustizia».Il taglio è stato votato da M5s, Lega, Pd e Fdi. Forza Italia si è astenuta mentre Leu non ha partecipato al voto. Ora sarà necessario ricalcolare tutti i vitalizi degli ex deputati e per questo il taglio sarà operativo dal 1° gennaio 2019. Gli ex deputati potranno subire tagli che variano dal 10 al 90%. E c'è chi dagli attuali 4.700 euro al mese passerà a un assegno di soli 980 euro. La pornostar Ilona Staller potrebbe passare da 3 mila euro a poco più di mille, l'ex Dc Paolo Cirino Pomicino da 9 mila a circa 5 mila.Qualcuno invece potrebbe addirittura ottenere, grazie al ricalcolo, assegni più sostanziosi. «Se ci sono delle situazioni particolarmente difficili e complesse, con alcuni paletti, possono avere un riaumento del 50% del vitalizio ricalcolato».