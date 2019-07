Vitalizi ex parlamentari, bocciato il ricorso

Il taglio alle pensioni d'oro dei parlamentari supera il primo scoglio, ossia il verdetto della Cassazione. Per i magistrati della Suprema Corte, chiamati a decidere sul provvedimento adottato dall'Ufficio di Presidenza della Camera il 12 luglio 2018 con effetto a partire dal primo gennaio scorso, è proprio la Camera dei Deputati l'unica istituzione che ha il potere di decidere su stipendi e pensioni del suo personale e dei parlamentari, ed è l'unico ente che può occuparsi delle controversie promosse dagli ex onorevoli per il ripristino delle pensioni piene. Nessun altro giudice può intervenire, né quello ordinario, né quello amministrativo. I 5Stelle, che hanno fatto del taglio alle pensioni d'oro uno dei loro cavalli di battaglia, esultano. «Una bellissima notizia. Stop ai privilegi», commenta il vicepremier Luigi Di Maio che ricorda come con il taglio «si risparmiano, tra Camera e Senato, 280 milioni a legislatura». «E' una misura di cui vado orgoglioso», gli fa eco il presidente della Camera Roberto Fico.

Ma per gli ex parlamentari, che da inizio anno hanno visto il loro assegno subire una decurtazione del 44,41%, non tutto è perduto. Perché la Cassazione ha lasciato aperta la porta ad un'eventuale intervento della Corte Costituzionale, tradizionalmente contraria alle perdita dei diritti acquisiti. E gli stessi ermellini hanno sottolineato l'importanza dei vitalizi per garantire pari accesso alle cariche di rappresentanza democratica. Così l'Associazione degli ex parlamentari promette nuove battaglie: «La Cassazione si è limitata a stabilire chi è il giudice che ha la competenza a giudicare. Sul merito, invece, ha ribadito quello che abbiamo sempre sostenuto e cioè che il vitalizio, al pari dell'indennità parlamentare, non è un privilegio ma una garanzia». (A.Sev.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

