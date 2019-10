Vitae 2020

CENTER LA NUVOLA

Dal cambiamento climatico all'elenco del 15mila vini considerati più pregiati dall'AIS l'Associazione Italiana Sommelier, che presenta la Guida Vitae 2020,

insieme ad una degustazione con oltre 600 vini, nella formula del walk around tasting delle etichette più prestigiose

del panorama enologico nazionale.

Via Asia 40 - Eur domani ore 11-19, aisitalia.it

Bartolini/Baronio

TEATRO QUARTICCIOLO

16,9 Km Home Concert Esercizi sull'abitare è una performance-installazione-concerto costruita intorno al tema della casa intesa come luogo di concentrazione simbolica della convivenza umana sul pianeta. Bartolini/Baronio dialoga con l'arte contemporanea per raccogliere attraverso gli incontri con i suoi abitanti, suoni, melodie e storie di vita.

Via Ostuni 8, domani alle 21, domenica alle 17

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

