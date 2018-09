Vita in diretta, la partenza è anticipata Il caso tronisti scuote Uomini e donne

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroA Raiuno primo giorno lavorativo soltanto per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, i due conduttori della Vita in diretta. Costretti alla partenza anticipata a causa di Barbara d'Urso che ricomincia il suo Pomeriggio Cinque oggi, una settimana prima del via al palinsesto autunnale. D'Urso sempre più stacanovista, ha abolito la parola vacanze dalla sua agenda (ha passato l'estate a girare i nuovi episodi della dottoressa Giò).Per contrastare il suo successo di ascolti che si ripete da anni, il direttore della rete ammiraglia di Viale Mazzini, Angelo Teodoli, ha cambiato formazione e orario del competitor la Vita in diretta che parte alle 16:35, per questa settimana ancora preceduta da una replica fiction, mentre da lunedì prossimo ci sarà il nuovo programma di Caterina Balivo. Il progetto del contenitore pomeridiano di Raiuno appare rinnovato, così come è nuovo lo studio. Più spazio alla Città delle Donne con Francesca Fialdini.Ai nastri di partenza anche Barbara Palombelli che stasera nella fascia access comincia l'avventura a Stasera Italia su Retequattro. E parte subito con l'esplosivo. Il primo ospite, infatti, è Matteo Renzi.Se l'è presa leggermente più comoda l'altra regina del Biscione, quella che ha più Fascino in casa Mediaset. Seppure la stagione sia iniziata da giorni con le registrazioni, la prima puntata di Uomini e Donne ricomincia il 10 settembre. Siamo all'edizione numero 23, che quest'anno ha però lasciato perplessi molti spettatori (per lo più giovani) che non si perdono una puntata. È venuto meno il principio che chiunque, seppure sconosciuto, possa trovare l'amore. Si sono riciclati personaggi già conosciuti, che in maniera un po' troppo scontata, sono diventati tronisti dopo aver fatto i corteggiatori (e c'è una tronista che si è esibita anche a Temptation Island come tentatrice).Comunque i nomi sono già dei divi e si punta sulle loro discussioni animate per fare ascolti. Quindi non solo scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma occhi puntati su Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Questi ultimi due hanno corteggiato per mesi Sara Affi Fella, la ragazza napoletana che scelse Luigi per poi mollarlo dopo pochi giorni.riproduzione riservata ®