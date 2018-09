Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vista sul mare e prezzi fuori controllo. Perché con la scusa del secondo quantità, in sigle S. Q. - che si legge nei menu al posto del prezzo - a La Vecchia Pineta, sul lungomare di Ostia, non si sa mai quale sarà il totale che si troverà sullo scontrino a fine pasto. Un terno al lotto per i clienti, sia che si tratti di tempura di crostacei, sia della zuppa di pesce o di fuori menu come gli spaghetti con il leone di mare. Il panorama è senza dubbio ammaliante, forse il ristorante con la più bella vista mare di Roma tanto da essere set per film e pubblicità, ma il locale è un po' retrò e perennemente incompiuto. Il menù non presenta piatti particolari nè per combinazioni nè per preparazione. E anche il servizio non sembra sempre in linea con i prezzi. Insomma, va bene un pranzo con vista mare ma oltre al panorama meglio dare un occhio anche al portafogli.La Vecchia Pineta - Lido di Roma, p.le Dell'Aquilone 4 - tel. 06/56470255