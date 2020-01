Vista in Salute la prevenzione

Antonio Caperna

ROMA - Sono i risultati preliminari della Campagna Vista in Salute ma i dati fanno già riflettere: su una popolazione di età compresa tra i 40 e i 90 anni, sottoposta ad esami diagnostici, nel 40% dei delle persone sono stati rilevati segni e indicazioni di malattia.

In particolare il sospetto di glaucoma nel 12,8% dei casi, la degenerazione maculare senile nel 6%, la sindrome dell'interfaccia vitreo-retinica nel 12,1%, «la corioretinosi miopica nel 3,24 %, i drusen (piccole formazioni proteico-lipidiche che si formano sotto la retina) nel 11,35 %, l'atrofia nel 4,14%», snocciola il professor Filippo Cruciani - Referente Scientifico dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione delle Cecità - IAPB Italia Onlus.

«Una percentuale elevata che, anche se rappresentativa di un campione casuale e non strutturato, ci fa comprendere quanto diffuse siano le minacce che gravano sulla nostra vista e delle quali purtroppo non abbiamo troppo spesso consapevolezza - prosegue l'avvocato Giuseppe Castronovo, Presidente di IAPB Italia Onlus - la vista è un bene prezioso da preservare e questa campagna va nella direzione giusta: elevare la cultura della prevenzione e stimolare misure adeguate di contrasto».

Sono questi, dunque, i primi risultati della Campagna Vista in salute, il programma itinerante di prevenzione delle malattie ottico-retiniche, che il Ministero della Salute ha affidato alla gestione dell'IAPB Italia Onlus, sulla base di un finanziamento triennale approvato dal Parlamento nella Legge di Bilancio 2019 (info: www.vistainsalute.it). La Campagna, nell'arco di 3 anni, interesserà tutte le regioni italiane e nella prima fase pilota, ha toccato 9 città in Lombardia, Abruzzo e Campania.

«Il glaucoma, chiamato per l'assenza di sintomi ladro silenzioso della vista, colpisce in Italia un milione di persone, e ben la metà non sa di essere ammalata- aggiunge l'on. Guido De Martini, oculista e membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati- La prevenzione è quindi elemento fondamentale e questa campagna traccia la strada per migliorare, tramite una diagnosi precoce, l'evoluzione di questa patologia, così come anche nel caso della degenerazione maculare senile e della retinopatia diabetica». L'iniziativa si prefigge altri specifici obiettivi: accrescere la consapevolezza della pubblica opinione sulle principali patologie oculari; elevare il livello di priorità della prevenzione oftalmica nell'agenda sanitaria delle regioni; sperimentare un modello di tele-diagnostica; utilizzare i dati raccolti per avviare la costituzione di una banca dati nazionale.

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

