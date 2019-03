Visite animate e laboratori didattici tra sculture di marmo, dipinti di luci ed ombre e imponenti architetture. Le Gallerie Nazionali di Arte Antica offrono ai piccoli visitatori, dai 5 ai 12 anni, un ricco programma di attività artistiche. Fino al 31/3 si potrà fare un viaggio avventuroso nelle stanze di Palazzo Barberini: i partecipanti scopriranno alcune delle famose opere d'arte della collezione permanente. E inoltre potranno divertirsi a rielaborare famosi ritratti, stemmi nobiliari e nature morte. Le attività di laboratorio e le esperienze sensoriali verranno poi raccolte in una personale mappa grafica, una sorta di album dei ricordi. Fino al 16/6 si potrà partecipare, invece, al laboratorio Il trionfo dei sensi. Nuova luce su Mattia e Gregorio Preti ispirato dall'opera Allegoria dei cinque sensi, tela dalle dimensioni monumentali di Gregorio e Mattia Preti. Gli artisti in erba avranno l'occasione di rielaborare le suggestioni ricevute dall'incontro con le opere e sperimentare tecniche e materiali dell'arte. (F. PIc.)

Gallerie Nazionali Barberini, tutte le domeniche alle 11,30 e alle 16, attività nel biglietto d'ingresso, via delle Quattro Fontane 13. Info e prenot. didattica

@barberinicorsini.org.

