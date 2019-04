VISITA DEL PAPA A SAN GIULIO

Visita alla parrocchia romana di San Giulio, nel quartiere Monteverde, per Papa Francesco, che ha celebrato la prima messa dopo i lavori di consolidamento dell'aula liturgica, durati tre anni.

Bergoglio, accolto dal cardinale vicario Angelo De Donatis, ha incontrato i gruppi della comunità parrocchiale: gli ammalati, quanti hanno contribuito alla realizzazione del presepe vivente, i nuovi sposi. Poi volontari e assistiti della Caritas, i bambini della catechesi. In tutto oltre trecento persone. «Ho visto qualcosa di strano lì. Non sapete fare bene il segno della croce? Fammi vedere? Qualcuno fa così», ha detto il Papa, rivolto ai piccoli, mimando il gesto sbagliato di qualche bambino. Facciamolo bene insieme. Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo. La cosa importante è che vediate sempre Gesù come un amico».(F. Sci.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA