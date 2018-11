Virzì, Notti magiche solo a metà

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Progetto a lungo accarezzato da Paolo Virzì, lavoro autobiografico, personale, di cuore, Notti magiche resterà negli annali come un suo film minore. Ambientato, come suggerisce il titolo, durante i Mondiali di calcio del 1990, il film trascina lo spettatore nella giostra del cinema italiano di quegli anni attraverso l'indagine che i carabinieri fanno sull'omicidio di un produttore (Giancarlo Giannini). I principali sospettati sono tre aspiranti sceneggiatori, catapultati (in quanto finalisti del premio Solinas) tra cerimonie di premiazione e cene in trattoria gomito a gomito con le leggende di una stagione artistica che si sta chiudendo.I tre una romana dell'alta borghesia, un toscano sbruffone e un siciliano naïf si avvicinano a personaggi come Monicelli e Wertmuller, Scarpelli e Fellini. Mostri sacri ridotti a caricature per essere riportati sulla terra e affettuosamente presi in giro da Virzì, che da ragazzo visse la vertigine di trovarsi, nella Capitale, faccia a faccia coi maestri. Notti magiche è un omaggio a quell'epoca - soprattutto a Ettore Scola - ma troppo macchiettistico per essere preso sul serio. (M. Gre.)NOTTI MAGICHEdi Paolo Virzì