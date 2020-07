Virus, un morto e 20 nuovi positivi nel Lazio

Un decesso e altri venti casi positivi nel Lazio di cui dieci di importazione estera. Undici di questi sono circoscritti a Roma, otto in provincia e un altro a Latina mentre Rieti si conferma Covid free. Il coronavirus in regione continua a far fronte al contagio di rientro a cui si è aggiunto un piccolo cluster famigliare già noto e posto in isolamento. Dei dieci casi di importazione sette sono legati alla comunità Bangladesh, individuati sempre grazie al punto di controllo drive in di del Santa Caterina delle Rose. Uno invece proviene dal Pakistan, uno dal Portogallo e un altro dal Messico. Da segnalare anche un ulteriore caso positivo legato al paziente del Policlinico Umberto I registrato ieri con la struttura prontamente sanificata. Per quel che riguarda le terapie intensive al momento sono dieci i pazienti ricoverati. Secondo quanto riportato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - e confermato anche su scala nazionale dall'Iss - si è abbassata l'età media dei contagi. Per questo motivo viene richiamato il rispetto delle regole tra i giovani.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 05:01

