Virus, Roma ancora sotto i 10 casi

Aumentano leggermente i positivi al coronavirus nel Lazio (20 i nuovi casi accertati ieri, due in più rispetto ai giorni precedenti), ma tutti gli altri dati relativi al contagio fanno ben sperare. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, infatti, per due giorni consecutivi a Roma città sono stati registrati meno di dieci casi (nella giornata di ieri i contagi accertati sono stati nove nella Capitale e altri otto in tutta la provincia).

I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 20 in tutto il Lazio, mentre si registrano otto nuovi decessi: dall'inizio dell'emergenza, quindi, le vittime totali sono 684. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, che ha reso noto anche il nuovo dato giornaliero dei guariti: sono 24, con il totale che ora ammonta a 3.374. I tamponi totali effettuati nel Lazio dall'inizio dell'emergenza sono circa 234mila. Intanto, dopo la conclusione delle indagini sul personale sanitario in diverse strutture regionali, da giovedì 28 maggio anche i privati cittadini potranno effettuare il test sierologico presso l'ospedale San Giovanni.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 05:01

