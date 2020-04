Virus, ogni ora due nuovi guariti

Ancora contenuto l'aumento di casi Covid-19 nel Lazio con il trend di crescita che si attesta attorno al 5%. I nuovi contagiati in regione sono 169, stesso dato di mercoledì, mentre nella città di Roma sono 55. Il totale dei casi raggiunge quota 3.433, di cui 2.879 attualmente malati, 181 le persone ricoverate in terapia intensiva. Altro dato importante: ogni ora sono due i guariti. E il numero dei fuori pericolo doppia quello dei morti. Nelle altre province invece si contano dieci casi a Frosinone e Viterbo, sei nella provincia di Latina e 19 in quella di Rieti riferiti ai cluster già conosciuti. Sedici i morti in un giorno (per un totale di 185 da inizio emergenza). Sette nella Capitale (di cui cinque al Policlinico Gemelli), quattro nella provincia e altri cinque tra Rieti (3), Latina e Frosinone. Tra le vittime cinque avevano un'età superiore agli 89 anni, le altro comprese tra 62 e 83 anni. Tutti presentavano patologie pregresse. Trentadue i guariti che aggiorna il totale a 369. Allo Spallanzani i pazienti Covid-19 scendono sotto quota 200 in virtù dei 180 dimessi nella mattinata di ieri. Secondo l'ultimo bollettino i positivi ricoverati nella struttura sono in totale 197 di cui 24 necessitano di supporto respiratorio. Da ieri attivo il Covid Center del Campus Biomedico.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 05:01

