Virus o no, è tempo di tasse. Dalle 12 di ieri è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Cresce anche quest'anno - rende noto l'Agenzia delle entrate - il numero dei dati a disposizione dei contribuenti: più di 991 milioni. L'incremento più marcato si registra nei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest'anno fanno un balzo da 754 a 790 milioni, 36 milioni in più rispetto al 2019. Al secondo posto, i numeri relativi ai premi assicurativi, che superano quota 94 milioni con un incremento di 2 milioni rispetto allo scorso anno. In aumento di oltre un milione anche le certificazioni uniche, che raggiungono quota 62,5 milioni. Crescono, inoltre, sino a sfiorare quota 5 milioni, i numeri relativi ai rimborsi delle spese sanitarie: entrano quelle per le prestazioni dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Spazio in dichiarazione anche per i contributi previdenziali versati all'Inps con lo strumento del Libretto famiglia.Stabili invece i dati sulle spese universitarie, a quota 3,5 milioni.

Tutte le informazioni sono sul sito www.agenziaentrate.gov.it. E per chiarire i dubbi sulla precompilata l'Agenzia delle entrate ha anche istituito un call center: 800/90.96.96 da telefono fisso, 06/96668907 (da cellulare).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 05:01

