Virus, nella Capitale 16 nuovi casi

Numeri stabili nella Capitale e in regione, dati che non sembrano allarmare ad ormai oltre due settimane di avvio della fase 2. I positivi in più registrati ieri a Roma sono sedici, che diventano 24 allargando l'analisi a tutta la provincia e 28 nel Lazio con solo tre casi a Latina e uno a Viterbo. Sette invece i decessi in regione, 21 i guariti. Nel frattempo sono arrivati i primi riscontri dall'avvia dello screening sulla popolazione: su 19.414 test sierologici è stata riscontrata la presenza di anticorpi in 422 persone, ossia pari al 2,17%. Di queste nove sono successivamente risultate positive al tampone. «Questo sistema ci permetterà di scovarli uno per uno - ha dichiarato l'assessore regionale Alessio D'Amato -. Andremo avanti nei prossimi giorni per raggiungere le 300mila unità». Il presidente Nicola Zingaretti ha parlato dei nuovi cluster emersi nei giorni scorsi legati ad «ambiti di relazione dentro gli appartamenti e nei rapporti amicali, laddove ci si rilassa» invitando tutti «a mantenere altissima l'attenzione, sia sulle regole sociali sia sulle scelte sanitarie, per essere sempre pronti al rischio possibile di un aumento della curva epidemiologica».(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 05:01

