Virus, nel Lazio 24 nuovi contagi

Tornano ad aumentare i contagi giornalieri in tutto il Lazio: nelle ultime 24 ore sono stati 26 i nuovi casi di positività al coronavirus, di cui 12 di importazione. Dei nuovi casi, 22 sono stati accertati tra Roma e provincia, due a Latina e altri due a Viterbo. Nelle ultime 24 ore anche un nuovo deceduto, un paziente ricoverato all'Umberto I.

Dopo il caso dei tre giovani romani positivi in vacanza a Capri, è scattato immediatamente il contact-tracing, così come l'indagine epidemiologica sul ristorante Michelino Fish all'Infernetto, che resterà temporaneamente chiuso mentre i clienti potranno sottoporsi al tampone nel drive-in della Asl Roma 3, a Casal Bernocchi. Massima attenzione non solo sui luoghi della movida, ma anche sui bus in arrivo dalla Romania: alcuni casi di importazione riguardano infatti lavoratori stagionali e badanti provenienti dall'Est Europa.

Rispetto al giorno precedente aumentano i casi positivi (907, 18 in più nelle ultime 24 ore) e i ricoveri (180), mentre restano stabili i pazienti in terapia intensiva (nove). Dall'inizio dell'emergenza sono 8498 i positivi accertati, con 6735 guariti e 856 vittime.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 05:01

