Virus, i focolai vengono dall'estero

Simone Pierini

Su diciannove casi Covid registrati ieri nel Lazio (quattordici solo a Roma), tredici hanno matrice di importazione estera e dodici provengono dal Bangladesh. Una situazione che si ripete ormai da giorni e che ha alimentato la preoccupazione dei vertici della Regione. È infatti pronta l'ordinanza per disporre i test e i tamponi in aeroporto a Fiumicino per i voli speciali provenienti da Dacca e il controllo demandato alle Asl delle condizioni di isolamento dei passeggeri. Nella Asl Roma 5 si registra invece un caso di una bambina di undici anni residente a Mentana e trasferita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Per questo motivo si è reso necessario l'avvio di un'indagine epidemiologica. Per quanto riguarda le province, due casi nella Asl di Latina - un uomo colpito da infarto e individuato all'accesso del pronto soccorso e una donna di rientro dall'India che era in isolamento - e un terzo caso nella Asl di Viterbo: si tratta di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Infine in regione ieri è stato registrato un solo decesso, con il totale che ha raggiunto quota 842.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 05:01

