Virus, i contagi tornano in discesa

Torna a scendere il numero di positivi a Roma e nel Lazio. Nella Capitale sono dodici i nuovi casi con un decesso al Policlinico Gemelli, tre i morti in provincia con sette contagiati e tre positivi totali tra Viterbo, Latina e Frosinone. Si abbassa quindi ulteriormente la curva epidemiologica in regione che scende a 22 positivi in un giorno.

A questi numeri vanno però aggiunti 19 casi in più e 14 vittime riferibili a notifiche precedenti che aggiornano il totale a 595 deceduti. Le persone attualmente positive sono 4096 di cui 79 in terapia intensiva e 1178 ricoverate con sintomi. Continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.600 totali mentre i tamponi totali eseguiti da inizio emergenza sono stati circa 189 mila.

«Nella nuova fase sarà fondamentale l'integrazione tra i test e i tamponi e i drive-in attivati su tutto il territorio regionale avranno un ruolo cruciale in questo processo», ha dichiarato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Sono invece 700 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 05:01

