Virus cinese, stop alle feste del capodanno

Domenico Zurlo

Il coronavirus continua a far paura, con i numeri delle vittime e dei contagiati che continua a crescere col passare delle ore, e anche in Italia arrivano le contromisure: così come Milano, anche Roma non festeggerà il Capodanno cinese, con le celebrazioni rinviate «perché non c'è niente da festeggiare». Un segno di solidarietà con i malati, in un periodo non certo facile per la comunità cinese dopo l'esplosione dell'epidemia nella regione intorno alla città di Wuhan.

Domenica prossima, 2 febbraio, era infatti in programma la festa per il Capodanno cinese, il cui inizio cadeva sabato 25 gennaio ma le cui celebrazioni vanno avanti per 15 giorni, come da tradizione nel Paese asiatico. Il cuore della festa era previsto a San Giovanni, ma dopo diversi giorni di riflessione si è optato per il nulla di fatto: tutto rinviato a data da destinarsi. «Abbiamo concordato in modo congiunto con tutta la comunità che la festa deve essere rinviata perché c'è gente che sta male e non è il caso di festeggiare» - ha spiegato la portavoce della comunità cinese Lucia King. «Ci dispiace perché i preparativi duravano da tre mesi, ma in questo momento è la scelta migliore. Comunicheremo in seguito una nuova data».

Capodanno a parte la psicosi del virus simile alla Sars, che dal suo proliferare ha causato la morte di 56 persone (con oltre duemila casi di contagio accertati), ha messo in ginocchio anche i ristoranti cinesi: «Siamo terrorizzati», è quello che si sentono dire i ristoratori con gli occhi a mandorla dai loro clienti più affezionati. «Non esiste nessun pericolo. I ristoranti cinesi acquistano gli ingredienti dagli stessi fornitori di quelli italiani», insiste la portavoce King. Ma anche i fedelissimi degli involtini primavera e del pollo alle mandorle, di questi tempi, preferiscono starne lontani.

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA