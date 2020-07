Virus, bonificato il Policlinico Umberto I

Sedici positivi a Roma, diciotto compresa la provincia e un decesso: è il bilancio dei dati del contagio di ieri. «Un lavoro titanico», così viene definito dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato il tracciamento dei contatti all'interno della comunità bengalese. Sono infatti altri quattordici i positivi - tutti rintracciati grazie all'attività di contact tracing al drive in del Santa Caterina delle Rose - provenienti da legami con i casi dei voli di rientro dal Bangladesh per un totale di 184 contagiati posti in isolamento. Altri due positivi sono stati poi riscontrati all'interno del distretto della Asl Roma 1 di cui uno riguarda un paziente del reparto di geriatria del Policlinico Umberto I: la struttura è già stata sanificata. Nella Asl Roma 4 invece gli ultimi due casi rilevati riguardano due donne: una parente del bambino ricoverato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro e una di 47enne individuata in accesso al pronto soccorso a Civitavecchia. Contagio zero nelle altre province con Rieti che si conferma Covid free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuno.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA