Virus, al San Raffaele i casi salgono a 111

Focolai sotto controllo e i numeri sembrano confermarlo. Ieri a Roma è stato registrata una sola persona positiva, tre in tutta la provincia di cui due riferibili al cluster del San Raffaele Pisana che in totale ha contagiato 111 persone con un bilancio di cinque decessi (la Procura ha aperto un'inchiesta). Nessun caso invece nelle province di Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo. Chiuso anche il cluster dello stabile in Piazza Pecile a Garbatella. Nessun positivo all'interno dello stabile con le persone che restano in sorveglianza dalla Asl Roma 2 e nei prossimi giorni ripeteranno il tampone. Tutti negativi anche i tamponi effettuati nel centro Rai di Saxa Rubra. «Il sistema dei controlli ha funzionato e si è risposto con grande tempestività, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia perché sono situazioni che possono ripresentarsi», ha dichiarato l'assessore regionale Alessio D'Amato. Nel frattempo è arrivato un primo bilancio della fase di test sierologici: «Sono stati eseguiti 108mila test con una prevalenza del 2,4% di IgG, una circolazione intorno al 3% che era il dato che ci aspettavamo. Sono 160 i tamponi positivi, tutti asintomatici», ha spiegato D'Amato.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 05:01

