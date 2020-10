Virus a valanga: 359 nuovi casi e sei decessi

Enrico Chillè

Contagi ancora in aumento in tutto il Lazio: sono 359 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore (con oltre 13mila tamponi), un nuovo record giornaliero dopo quello di ieri. Sei i decessi, tutti a Roma e provincia, mentre preoccupa il boom di casi a Frosinone e l'aumento di ricoveri e terapie intensive.

Dei 359 nuovi casi accertati, 144 sono a Roma, 112 in provincia, 40 a Frosinone, 29 a Latina, 18 a Viterbo e 14 a Rieti. I nuovi deceduti sono pazienti di età compresa tra i 63 e i 91 anni, tutti con patologie pregresse. Preoccupa però l'aumento dei ricoveri (13 più di ieri) e dei pazienti in terapia intensiva (sette più di ieri). L'Assessorato alla Salute della Regione Lazio ha annunciato un potenziamento dei tamponi drive-in e già da ieri ci sono tre nuove postazioni. Dall'inizio dell'emergenza i tamponi effettuati sono quasi 974mila, con 18.748 contagi accertati, 8855 guariti e 954 deceduti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

