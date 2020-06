Virus: 9 casi a Roma, 1 nel resto del Lazio

Quattro nuovi decessi e dieci nuovi casi di coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono tutti concentrati tra Roma e provincia. Nessun nuovo caso a Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Un leggero aumento giornaliero ma il trend si conferma in frenata dopo le recenti impennate di contagi, dovuti principalmente ai cluster del San Raffaele Pisana e della Garbatella. L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, ha spiegato: «Bene così, i guariti sono oltre cinque volte i positivi. In attesa degli ultimi tamponi previsti per lunedì, il focolaio di piazza Pecile è ormai spento».

Tra le nuove vittime ci sono un uomo di 59 anni e uno di 82 anni, il cui caso è riconducibile al focolaio del San Raffaele, che ha raggiunto quota 113 contagi e sei decessi in totale). Dei nuovi dieci casi positivi, due sono stati intercettati tramite il test sierologico ed il successivo tampone. Gli attuali positivi sono 1039, di cui 284 pazienti ospedalizzati, 38 in terapia intensiva (dato stabile rispetto a martedì) e 717 in isolamento domiciliare. Da inizio emergenza i casi accertati sono stati 7977, le vittime 818 (quattro in più rispetto a ieri) e i guariti 6120 (96 in più nelle ultime 24 ore).(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

