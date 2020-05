Virus, 20 casi nel Lazio: tutti a Roma

Le morti provenienti dalle Rsa oscurano una giornata positiva in termini di contagio, il dato più basso dal 10 marzo. Se infatti i casi positivi in più a Roma sono solo dieci, che diventano 20 allargando il dato alla provincia, sono invece dodici i decessi di persone anziane (tutte sopra gli ottanta anni): la maggior parte di loro provengono dalle Rsa San Raffaele di Montecompatri e San Raffaele di Rocca di Papa. Un bilancio amaro che vede nei soggetti più fragili le vittime più colpite dal virus anche nella Capitale e nei suoi dintorni. In netto miglioramento la situazione nelle altre province: nessun caso positivo e nessun decesso registrato a Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. Tornando ai contagiati dei dieci registrati a Roma sette fanno riferimento al distretto della Asl Roma 1 e tre della Asl Roma 3. Il numero dei guariti in regione è cresciuto di 48 unità. «Ora è il momento di non calare l'attenzione», ha dichiarato l'assessore D'Amato confermando l'andamento delle attività «per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'Ordine, l'obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. Sono stati eseguiti oltre 700 test sui farmacisti e si registra fino ad ora un unico caso positivo anche al tampone».(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA