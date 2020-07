Virus, 10 nuovi casi e un'anziana morta

Dieci casi e un decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore nel Lazio. Dei nuovi contagi 6 sono di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, uno dalla Spagna, uno dalla Turchia, uno dalla Romania e uno da Santo Domingo. Due casi sono per screening in fase di pre-ospedalizzazione. Ad oggi i positivi da importazione nel Lazio sono provenienti da ben 26 Paesi diversi. Per quel che riguarda l'unico decesso di ieri si tratta di una donna di 87 anni al Policlinico Umberto I.

Per questo motivo da oggi inizieranno i test presso il terminal bus a Tiburtina. A destare preoccupazione soprattutto chi lavora accanto agli anziani e alle persone più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio per il Covid 19. L'ordinanza servirà a fare «test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio», spiega l'assessore D'Amato. Prevista anche la quarantena da chi arriva da Romania, Bulgaria e Ucraina.

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA