Virtus salva e nasce un progetto per il rilancio

ROMA - Serviva una vittoria per scacciare via i fantasmi e pensare al futuro e vittoria è stata. 84-75 il finale di gara 3 dei playout contro Roseto che certifica la permanenza della Virtus nel secondo campionato nazionale ed apre scenari che potrebbero regalare uno scenario diverso al glorioso sodalizio. Conservata la A2, il club dovrebbe vedere l'ingresso di una società di consulenza finanziaria, romana, che porterà risorse economiche per costruire una squadra con il dichiarato intento di puntare alla A1. Toti resterà in sella per far partire il progetto del Palazzetto di proprietà. In attesa della costruzione la Virtus giocherebbe in una tensostruttura provvisori costruita per l'occasione che dovrebbe sorgere alla Nuova Fiera Di Roma. Sulla panchina potrebbe rimanere, ed a ragione, Piero Bucchi. (F.Fab.)