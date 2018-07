Virtus Roma, mercato da big preso il play americano Moore

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - Non poteva esserci modo migliore di scacciare la depressione causata dalla deludente scorsa stagione che quello scelto da Virtus Roma ed Eurobasket. Le due società capitoline si avviano verso i nastri di partenza della prossima Lega Due, che regalerà tre promozioni, puntando al massimo. Lo dimostrano gli ingaggi di entrambe. Il club di Toti, dopo l'ingresso in società della B Consulting e la scelta di riaprire il PalaLottomatica per le partite casalinghe, ha confermato il coach Piero Bucchi e chiamato in regia un autentico crack per la categoria. Si tratta di Nic Moore, già visto a Brindisi, cui per il momento si affiancano il confermato Chessa, il rientrante Sandri, Santiangeli, Saccaggi, ufficiale ieri la firma, e il talentino Amar Alibegovic, passaporto italiano e quattro stagioni alla St. John's University. Non sta a guardare l'Eurobasket. Martedì dovrebbe arrivare il via libera per costruire, in tempi brevissimi, due campi, uno da 5.000 posti e l'altro da 2.000, nel padiglione 14 della Nuova Fiera di Roma. Intanto al coach Fabio Corbani, ex Virtus Roma, sono stati regalati l'ala Damian Hollis ed il lungo Fall. In arrivo anche Luca Infante mentre si sonda il mercato Usa per il play.