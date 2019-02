Virtus Roma, derby a valanga e la fuga solitaria continua

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - Una mattanza. E' quella andata in scena a Ferentino dove la Virtus Roma ha travolto 73-94 la Leonis. Il cambio del tecnico, Nunzi per Corbani, e l'innesto di Jones, uno dei pochi a salvarsi per l'Eurobasket, non hanno sortito effetto. Sospeso parzialmente il giudizio sulla Virtus. Difficile capire dove inizino i meriti della capolista ed inizino i problemi dell'avversaria. Sta di fatto che Sims e compagni hanno ucciso la gara puntando proprio sulla strapotenza del totem ed anche di Alibegovic autentici dominatori sotto le plance. Dopo la palla a due la Virtus ha piazzato subito un eloquente 0-7. La Leonis ha provato a restare a galla, 4-9, ma è bastato un amen perché la forza della squadra dii Bucchi si mostrasse come un onda anomala capace di travolgere e fare affondare l'avversaria. Bene Sims, 23 e 11 rimbalzi per l'ennesima doppia doppia di uno sfavillante campionato, sostenuto da un lucido Moore (20 punti, 2/4 da 2, 5/8 da 3). Domenica la Virtus Roma riposerà avendo già giocato in anticipo, e vinto, la sfida che l'avrebbe opposta a Latina. Di nuovo in campo invece la Leonis che andrà a Scafati a far visita alla squadra allenata da Lino Lardo.LeonisVirtus 73-94.Leonis Roma: Fall 8,Ragusa ne, Santini ne, Torresani ne, Fanti 3, Infante, Loschi 18, Bonessio, Amici 7, Jones 19, Hollis 11, Bushati 7. All. NunziVirtus Roma: Alibegovic 13, Lucarelli ne, Chessa 3, Moore 20, Sandri 6, Baldasso4, Saccaggi 2, Landi 16, Sims 23, Santiangeli7. All. Bucchi