Virtus, pazza idea: 5000 tifosi al PalaEur

Fabrizio Fabbri

ROMA - Mantenere la serie A e provare a riportare almeno 5.000 persone al PalaEur. Due belle scommesse sul piatto del nuovo campionato che la Virtus Roma gioca senza timore. «Fissare ora degli obiettivi dice Jerome Dyson, playmaker statunitense e nuovo capitano della squadra capitolina sarebbe sbagliato. Dobbiamo Pensare partita dopo partita sapendo che alcuni dei ragazzi sono esordienti. Ci penseremo noi più esperti a rendere l'impatto con la serie A meno traumatico». La nuova Virtus Roma si è presentata con la voglia di stupire nella nuova stagione. In campo e fuori. Sul parquet garantisce il coach Pieri Bucchi. «Non ho avuto dubbi, quando il presidente Toti mi ha richiamato alla guida di questa squadra, ad accettare. La città è nel mio cuore e quando ho detto si era il giorno del mio compleanno. Ora abbiamo la serie A e la voglia di difenderla». Servirà l'aiuto della gente e allora entra in ballo il nuovo addetto al marketing Nicola Tolomei. Uomo del Nord, romano per amore, crede nel prodotto basket. «C'è un grande bacino d'utenza. Vogliamo riportare i giovani con tante iniziative».

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

