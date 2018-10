Virtus-Leonis: il PalaLottomatica si riaccende

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio FabbriROMA - La grande balena bianca. Così aveva soprannominato il PalaEur, oggi PalaLottomatica, Valerio Bianchini in uno dei suoi visionari messaggi alla città quando si apprestava, nella primavera del 1983, a conquistare lo scudetto con il Banco Roma. Bene, la grande balena bianca accoglierà oggi tra le sue mura gli eredi del basket di allora che si sfideranno, alle 20,45, nella quarta giornata della A2. Due squadre ambiziose, la Virtus padrona di casa e la Leonis dell'ex Corbani, che battaglieranno per il primato cittadino e per prendere lo slancio nella rincorsa ad uno dei tre posti per il paradiso della A.«Per chi lavora nello sport queste tipo di partite sono le più belle ed eccitanti dice il tecnico virtussino Piero Bucchi e mi aspetto una gara intensa e giocata con tanta energia». Sulla stessa lunghezza d'onda il coach avversario Fabio Corbani. «Ci saranno emozioni nelle emozioni. Giocatori nuovi con i quali le sto vivendo e giocatori del passato con i quali le ho già vissute».riproduzione riservata ®