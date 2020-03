Virtus, colpo Webster per dimenticare Dyson

Fabrizio Fabbri

ROMA - Domenica senza basket per la serie A, decisa dalla Federbaket per contrastare il coronavirus. Così in attesa di capire se sabato 7 marzo, in anticipo, al PalaEur sfiderà Sassari, la Virtus Roma ha rivoluzionato il proprio roster per centrare la salvezza. Dopo l'arrivo da Pesaro di Jaylen Barford, che spedisce nel giusto ruolo di sparring partner Liam Farley il club capitolino si è liberato di Jerome Dyson, accasatosi alla Fortitudo Bologna, per firmare Corey Webster. Play-guardia neozelandese, nato a Auckland il 29 novembre 1988 e alto 188 centimetri, arriva in corsa dai cinesi del Zheljiang. È stato capo cannoniere del Mondiale 2019 con 22.4 punti di media per partita con la maglia della propria nazionale. «È un giocatore dal grande talento le parole del coach Piero Bucchi con molti punti nelle mani. Ringrazio la famiglia Toti per questo ennesimo sforzo profuso». Parole che conforteranno i proprietari del club che hanno però annunciato il fallimento del progetto di crowdfunding per la scarsa adesione al finanziamento collettivo della Virtus «L'idea era stata lanciata ha commentato in una nota la società - per sperimentare nuovi modelli di partecipazione. Cercheremo soluzioni migliori per un grande progetto. Questa città e questo nobile club meritano l'eccellenza».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

