Virginia Raggi resiste e dopo l'ultima bufera giudiziaria che ha investito Palazzo Senatorio rilancia: «Non si torna al passato. Il giorno in cui sono stata eletta» in Campidoglio «sapevo che il vecchio sistema che insieme al M5S sto scardinando con ogni mia forza, avrebbe opposto ogni tipo di resistenza. Io ho detto no' a quel sistema che però prova a ribellarsi in ogni modo. Prova ad infiltrarsi come succedeva in passato. Ma c'è una differenza: la mia reazione e quella del M5S è immediata e senza esitazioni». La prima cittadina, anzi, rivendica: «Affaristi, tangentisti, corrotti, palazzinari che da decenni hanno infettato i gangli vitali dell'amministrazione di Roma stanno provando ad adottare ogni metodo per tornare a fare affari' a modo loro. A loro ho opposto le procedure di legge, i bandi di gara, i concorsi: tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione di un sindaco».(P. L. M.)

