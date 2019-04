Virginia Raggi, insieme all'assessore capitolino al Personale e ai servizi anagrafici, Antonio De Santis, ha fatto visita al Policlinico universitario Gemelli, ricevuta dal presidente della Fondazione Gemelli, Giovanni Raimondi, dal direttore generale Marco Elefanti e dal direttore del governo clinico e preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica, Rocco Bellantone. «Sono stati illustrati - si legge in una nota del Campidoglio - i programmi di sviluppo del Policlinico Gemelli che prevedono l'avvio a breve dei lavori per la costruzione di un nuovo edificio di dieci piani con 250 posti letto, laboratori innovativi e aree per la didattica degli studenti della facoltà di medicina della Cattolica. Nell'occasione la sindaca ha firmato, insieme al presidente Raimondi e al direttore generale Elefanti, un protocollo di intesa per l'apertura al Policlinico Gemelli di uno sportello dell'anagrafe capitolina dove potranno essere svolte tutta una serie di pratiche amministrative per tutta la cittadinanza che frequenta il Gemelli».

«Il Gemelli rappresenta un'eccellenza per la città, grazie alla capacità di coniugare altissima qualità delle cure e delle prestazioni, innovazione e ricerca - sottolinea la sindaca Raggi - Le strutture sono di primissimo livello e infatti accolgono persone provenienti da tutto il mondo. Importante inoltre che si tratti di un policlinico universitario, perché consente di mantenere elevato il profilo scientifico con percorsi di formazione a 360 gradi».

