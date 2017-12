VIRGINIA RAGGI: I CINQUESTELLE IMPONGONO IL LIMITE DI DUE MANDATI. GIÀ COSI SPERO DI ARRIVARE VIVA SINO ALLA FINE

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleNon ci sarà un bis per Virginia Raggi in Campidoglio. Ad ufficializzarlo, ieri, è stata proprio lei parlando con un gruppo di giornalisti: «Se mi ricandiderò? In base alla regola dei due mandati direi di no. La regola è chiara e ce la siamo data». Poi a qualcuno che le faceva notare come servano due mandati per completare l'opera di un sindaco, Raggi ha replicato sorridendo: «Intanto direi che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo...».Non troppo distante da Roma di recente è scoppiato il caso di Fabio Fucci, sindaco di Pomezia, entrato in rotta con il M5S perchè intende ricandidarsi sforando il tetto dei due mandati. Per il Pd le parole della sindaca sono «il riconoscimento del fallimento dell'amministrazione targata M5S».«La norma dei due mandati assicura ai cittadini che questa pessima amministrazione non proverà a fare il bis», l'ironia della deputata Fi Annagrazia Calabria. Schierati a difesa dell'inquilina del Campidoglio diversi esponenti del Movimento.Per il capogruppo in Campidoglio, Paolo Ferrara, Raggi «ha fatto bene. Noi siamo per rispettare le regole, che sono garanzia per il M5S e i cittadini. «Abbiamo una regola chiara e Virginia l'ha ribadita», ha detto anche Roberta Lombardi.