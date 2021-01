Virginia Raggi, già in corsa per il bis da sindaco, è stata bocciata dal fuoco amico.

In un post su Facebook, infatti, cinque consiglieri capitolini M5s - da tempo ribelli - si sono espressi contro la candidatura della Raggi perché «calata dall'alto e divisiva».

Per Roma servirebbe invece «un candidato sindaco terzo e di alto profilo istituzionale, capace di unire e che possa incarnare al meglio il ruolo di guida in una consiliatura costituente». Insomma, sarebbe opportuno «replicare» in vista del prossimo governo della capitale «lo schema nazionale».

Il riferimento è al premier Conte, visto come figura in grado di unire più partiti a sinistra.

La pagina Il piano per Roma è animata dai consiglieri Enrico Stefàno, Angelo Sturni, Alessandra Agnello. Marco Terranova, Donatella Iorio, questi ultimi due già dimessisi dalle commissioni Urbanistica e Bilancio. Già da tempo i cinque consiglieri avevano mostrato mal di pancia lanciando una sorta di aut aut alla sindaca su un cambio di passo, azioni per un rilancio della città, decisioni e idee più nette anche sull'utilizzo del Recovery Fund. E avevano di fatto messo in stand by l'appoggio alla candidatura. Ora le parole che non lasciano dubbi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 05:01

